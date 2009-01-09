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Саша Бес
|bez-maski
|Дата: Вторник, 25.08.2009, 21:53 | Сообщение # 1
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Автор о себе
Меня зовут Julber, и мне будет приятно, если вы почитаете и мои стихи тоже.
- "Бес" - это сокращение от Бесфамильный (так как на оригинальный ник у меня не хватило фантазии)
- Ко мне лучше на "ты"
Мой дневник: http://www.diary.ru/~julber-des/
"Открыла для себя этого автора совершенно случайно. Необыкновенные, пронзительные, запоминающиеся стихи. Нетривиальные образы, лёгкость слога, красота. Боже мой!!! Этому мальчику всего 24", - так когда-то я охарактеризовала свой восторг. Ничего не изменилось по поводу восторгов. Однако долго мучавшие меня сомнения наконец были развеяны) Саша - всё-таки девочка, а не мальчик. И многие строки, даже написанные от мужского лица, воспринимаются иначе. Недавно состоялась презентация первой книги Саши "Душа на ладонях". И наконец-то автор открыл(а) своё лицо) .
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:25 | Сообщение # 76
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Admin
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Откуда берутся принцы?
Ваше высочество, как с Вами быть?
Снова фингалы, занозы, царапины…
- Няня! Я пластырь смогла раздобыть!
Чуть поискала по ящикам папиным…
Все для двоих: для Него и меня
Мне – на коленку и на нос для Пуфика.
Дрался он лучше любого коня,
Хоть он и пони…
- А где Ваша туфелька?
- В схватке метнула ее во врага
Целилась в глаз, а попала… в дворецкого
Тот уронил оленячьи рога,
Те, что прислали от хана турецкого.
- Ваше высочество, что за слова!
Может быть все-таки, переоденетесь?
С Вами так шумно… Болит голова.
- Пластырей много – мы с вами поделимся!
Мне пластырь на руку, Вам – на парик!
Пуфу, на окорок, что б за компанию.
Няня, Вы слышали? Что там за крик?
Пуфик! За мной! Мы не так сильно ранены!
- Стойте, принцесса! Постойте! Куда?!!
Вы в панталонах, а платье на вешалке!
- Няня, родная, но там же беда!
- С Нашим высочеством в топку аль вешаться…
- Няня! Нам больно! А уху за что?!
Ай-ай-ай-ай! Няня, только не за уши!
Лучше за косу!
- Что это за тон?!
Вот подрастете, и выйдете замуж и…
- Замуж не надо! И так не легко!
Мы с Пуфом с детства к мученьям приучены:
Все заставляют нас пить молоко,
Платье носить, вышиванием мучают…
Дело принцессы – сидеть вышивать
Крестиком, гладью… Не крестиком-ноликом!
- Няня! Но я так хочу выживать
В битвах…
- Ровнее сидите за столиком!
- Эх… настучали по попе ремнем…
Нам не впервой расставаться с обидами!
Вырасту принцем, а Пуфик – конем!
Пусть нам все принцы и кони завидуют!
9.01.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:27 | Сообщение # 77
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|Ведьмы умеют плакать
Февраль. Фонари как всегда утопают во тьме.
А в городе снег все такой же прозрачно-синий.
Ты чувствуешь слабость, но Мир вдруг отрезал: «Не смей!
Ты разве забыла, что ведьма должна быть сильной?»
Легла на ковер, потянулась, закрыла глаза.
… и так надоело во всем и всегда быть первой.
Гадала на принца, но Мир, усмехаясь, сказал:
«Ты разве забыла, что ведьма должна быть стервой?»
Полночи без снов, а с рассветом почти что без сил
Открыла глаза, ненавидя людей и утро.
Ты злилась на солнце, а Мир беззаботно спросил:
«Ты разве забыла, что ведьма должна быть мудрой?»
Дороги и тропы истоптаны черным котом.
А в городе дождь и промерзлая эта слякоть.
Шутила сквозь слезы, когда я напомнил о том…
«Ты разве забыла, что ведьмы умеют плакать?»
22.01.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
Свидетельство о публикации №1901223218
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:28 | Сообщение # 78
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Admin
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|Все псы попадают в рай
Смотри: это Клоун взошел на Сцену,
И тень – как его палач.
Скажи-ка нам, Клоун, в какую цену
Сегодня твой смех и плач?
Но он не ответил. Состроил рожу
И маской прикрыл глаза.
И все засмеялись. И Клоун тоже.
Наполнен восторгом зал.
Но кто-то из зрителей крикнул: «Скучно!
Мы тоже хотим играть!
Давайте все вместе его научим…
Изысканно умирать?!
И зрители выли, кидая камни,
В припадке своем слепом
А Клоун, запутавшись, в складках ткани
Упал на бетонный пол
И женщина в белом, смеясь, сказала:
«Что корчишься?! Умирай!
Все Клоуны – Псы!»
Детский вздох из зала:
«Все псы попадают в рай»
16.02.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:31 | Сообщение # 79
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Admin
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|Тысяча лет без наркоза кофейной тьмы
Сытые мыши, давясь, препарируют свечи
Нечем дышать… да и чувствовать, вроде бы, нечем
Думаю, как бы все это с себя поскорее смыть
Тысяча лет… но не время всему виной
Ждать полсекунды до крика, до взрыва, до свиста
Так же стремиться взлететь, как душа басиста
В звездную россыпь. Но только какой ценой?
Свет преломился в расширенных тьмой глазах
Спросишь: «Такое бывает?» Отвечу: «Бывает»
Солнце не умерло, просто оно заживает
Что с этим делать ты можешь придумать сам
Тысяча лет без наркоза кофейной тьмы
В тысяча первый рассвет и душою и телом
Я вспоминаю тебя невзначай, между делом,
Думая, как бы все это с себя поскорее смыть
13.05.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:31 | Сообщение # 80
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Admin
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|Нет, я не птица, я просто пытаюсь летать
Но, для начала, хотя бы, не падать в бездну
Падать туда пусть болезненно, но полезно
Главное, чтобы потом получилось встать
Мы не друзья, но тебя я не брошу в беде.
Мне бы понять – что такое моя свобода:
Быть без тебя – как хлебать ледяную воду
Или с тобой, но без права тобою владеть.
Жаль, я не вспомнил, как выглядит наша душа
Если я принц, то мой конь уже год на свалке
Символы власти – терновый венец и палка
Просто, боюсь, не успею пожить не спеша
Нет, Я не время, но тоже стараюсь успеть
На репетицию новой бездушной мессы
Как на премьеру обычной дешевой пьесы
Петь лишь о боге не значит божественно петь
Я не волшебник, и даже уже не учусь
Просто устал от избытка искусственных чувств
31.05.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:33 | Сообщение # 81
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|Между нами
Залезаю на крышу – стараюсь быть к Богу ближе
Он мне снился сегодня, просил не сгорать так рано.
Я сказал ему: «То не ожоги, а просто раны.
Мне не больно светить, ты увидишь, спустись пониже»
Мне не сложно дарить себя людям, я бесконечен.
Я целуюсь с дождем в подворотнях бессонных улиц.
Я быстрее ножа, только, жаль, не быстрее пули.
Ветер думал прикрыть, но ему, как известно, нечем.
Я старался быть к Богу поближе, и вот он рядом:
Улыбается мне, говорит: «Это как же вышло?»
Пожимаю плечами: «Столкни-ка меня на крышу,
Мне ведь было всегда суждено умереть от яда.
Пуля - дура, обидно от дуры, но продинамил.
Только что говорить, если это уже не важно?
Я хотел умереть только раз, а придется дважды.
Ну, а все, что случилось, останется между нами.»
Залезаю на крышу – стараюсь быть ближе к Богу
Он мне снится все чаще и шутит: «Давай обратно»
Просыпаюсь под утро, а тело вдруг стало ватным.
И так хочется жить… Он позволил еще немного.
7. 06.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
Свидетельство о публикации №1906076160
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:34 | Сообщение # 82
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|Таблетки от медленной смерти
Когда ты придешь, я усну на твоих коленях
Ты будешь давать мне таблетки от медленной смерти,
По горло увязнув в своей карамельной лени.
А чек за продажу души нам отправят в конверте
Когда ты придешь, я с тобой поделюсь секретом
О том, что когда-нибудь я полюблю тебя тоже.
А ты, как обычно, вздохнешь, достав сигарету
Закуришь и скажешь: «Давай пообщаемся позже»
А позже, ты сложишь узор на прозрачном блюде
И спросишь, стряхнув со стола незаметные крошки:
«А что происходит, когда умирают люди?»
«…когда человек умирает, рождается кошка»
6.07.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
Свидетельство о публикации №1907062250
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Суббота, 29.08.2009, 12:35 | Сообщение # 83
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|Против правил
Здесь, за лесом, зари не видно
Вместо солнца сгорает ладан.
Ты родился среди невинных,
Ты родился среди крылатых.
Ты не мог ни убить, ни сдаться:
Руки-крылья в рассвет расправил.
Я заставил тебя остаться…
Прямо в сердце, что против правил.
Я потом уходил ночами
В необъятную гладь простора,
Чтоб могуществом за плечами
Возвышались седые горы.
Но сегодня худые пальцы
Ухватили меня за плечи:
«Мне приснились огни-скитальцы:
Не ходи, там густая вечность»
«Под одеждой я весь в заплатах -
Доигрался в огни восхода.
Я иду убивать крылатых.
Пожелай мне большой охоты»
Ночь пленяет своим обрядом
«Ты не сможешь меня покинуть» -
Ты заставил остаться рядом…
Прямо в душу, нет, прямо в спину.
7. 08.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
Свидетельство о публикации №1908070539
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Понедельник, 26.10.2009, 12:17 | Сообщение # 84
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|Вставай-ка, царевна, пора собирать тряпье
Тебе восемнадцать, погода прекрасна для мая.
Прощаться с отцом? Да он даже тебя не узнает…
Он несколько весен подряд беспробудно пьет.
Бери все, что ценно: игрушки, кота, пальто,
Цветные фломастеры, книгу, бумажного змея.
Все важное сердце подскажет, а я не сумею.
Про паспорт и деньги забудь - заберешь потом.
Запомни одно: как пойдешь – не смотри назад.
Чтоб встретиться взглядом с одним яснооким эмиром.
Который, склонив пред собою три четверти мира,
Полюбит тебя за свободу в твоих глазах.
Захочешь родить ему сына, родится дочь.
Пророчество как полнолуние – четко по плану.
Любовь – это то, что наносит душевные раны.
И ты, обернувшись волчицей, уходишь в ночь.
Супруг твой от горя уж несколько весен пьет.
А дочь твоя словно прекрасный цветок подрастает
И я, как вожак нашей серой породистой стаи
Велю ей: «Царевна, пора собирать тряпье»
7.10.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
Свидетельство о публикации №1910077946
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Понедельник, 26.10.2009, 12:18 | Сообщение # 85
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|из недочитанной книги
Он начал читать когда солнце пылилось в зените.
За пару страниц до конца он оставил закладку.
Из сердца тянулись какие-то красные нити.
Сегодня срезать их казалось особенно сладким.
Сегодня в душе ему было особенно душно
Святой от природы, он чувствовал – как это тошно
Царапать на пальцах узоры рябиновой тушью
И снова высовывать белые руки под дождь, но..
«Нам все его шалости выйдут когда-нибудь боком
Все наши забытые игры и новые ники» -
Так молвила странная девочка с комплексом бога
Какому-то мальчику из недочитанной книги.
23.10.09
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Вторник, 17.11.2009, 13:54 | Сообщение # 86
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|Ты с детства чесала за ушком Вселенскому Злу.
Тебе было пофигу – в царский дворец аль на плаху.
Но принц снизошел и оставил тебе поцелуй.
А ты его очень тактично отправила на хуй.
И, строя прискорбную мину всей царской родне,
Вином поливала любимые розы принцессы.
От «нежных» речей твоих все становились бледней:
«Ебёте мне мозг? Папа! Мама! Я против инцеста!»
Ты с радостным визгом купалась в осенней листве,
Болталась на ветках безмолвного старого кедра,
Жевала с богами амброзию – солнечный свет,
А ночью сбегала на зов переменного ветра.
И время, тобой опьяненное, плыло назад.
Святые спивались, и падали в обморок черти.
А ты, наигравшись по полной, закрыла глаза…
Закрыла глаза и придумала жизнь после смерти.
11.11.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:11 | Сообщение # 87
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|Верная женщина
Здесь играл на варгане шаман, и шипела трава.
Звезды спали, а лес только зло посопел и смолк.
«Если хочешь спасти Ее – пей мой волшебный отвар.
Жизнь меняю на жизнь, ты ведь знаешь, о, мудрый волк?»
Да, конечно, я знаю. Я пью. Боль моя горяча.
Да, конечно, я помню – Ее стережет чума.
Эта странная женщина нянчит голодных волчат,
Но я чувствую, как угасает она сама.
Эта вольная женщина спит на холодных камнях
Ее косы туги, а улыбка всегда добра.
Только день и Она никогда не увидит меня.
Целый день рядом с Ней – видит Бог – я безумно рад!
И, приняв человеческий облик, который мне чужд,
Вытираю ладонью морщины с Ее лица.
Утыкаюсь ей носом в живот и невольно молчу,
Только ангелы крыльями в душу всё тянутся.
Забираю себе страх, что точит Ее изнутри:
И болезнь, и все то, что тревожит ее сейчас.
Мир меняется, только одно неизменно - смотри…
То как верная женщина нянчит своих волчат.
2.12.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
Свидетельство о публикации №1912027641
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:12 | Сообщение # 88
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|На улице чайных домов
На улице чайных домов и бумажных змеев,
Где часто драконы играют с монахами в шоги,
Где желтых людей превозносят лесные звери -
Смакуют домашние вина домашние боги.
Там пахнет волшебными свитками и жасмином,
А вишня роняет свои лепестки и как будто…
Там Будда свернулся калачиком у камина
Такой невозможно – уютный и искренний Будда.
Там женщины нежно смеются и носят дзори.
Места откровений зовутся Святыми местами.
А в самые красные и неземные зори
Сердца и доспехи куются из света и стали.
Но ты улыбнешься: «Сердца? Да еще из света!»
Нарочно зеваешь и делаешь вид, что скучаешь.
Прислушайся к звону бубенчиков, может это
Драконы тебя приглашают на чашечку чая?
7.12.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Пятница, 09.04.2010, 01:52 | Сообщение # 89
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|Небо своими руками
Вслед за мечтой мы с тобой разошлись
По разным дорогам.
Слушали Голос: грудью ложились
На острые камни.
Нам рассказали, как сделать небо
Без помощи Бога.
Нам объяснили, как сделать небо
Своими руками.
Я брал безумие первой любви
И смешивал с воском.
Делал, как сказано – тонко, с душой,
Но что-то случилось…
Серая масса была неживой,
А попросту – плоской.
Я делал небо из собственных чувств,
Но не получилось.
Ты же уехал, нашел себе дом
Без крыши и комнат.
Ночью курил на скрипучем крыльце,
Где солнце дремало.
Ты отыскал вдруг тот дом, где тебя
Никто не запомнит
Просто обитель для мирной души -
Ни много, ни мало.
Бог опрокинул кувшин с молоком,
И утро промокло.
Полное жизни небо в ладонях
Тихонечко билось.
Что-то в груди обреченно кольнуло,
После – умолкло.
Это не сердце… это вселенная
Остановилась.
27.12.09
© Copyright: Саша Бес, 2009
Свидетельство о публикации №1912280122
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Пятница, 09.04.2010, 01:54 | Сообщение # 90
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|о любви
Ночь пуста. Это норма. К чему ей казаться полной?
Небеса холодны, как и кровь, как вода в колодце.
В эту странную ночь Я хотел бы писать как Бродский
О любви. Но на деле выходит сплошное порно.
Я узнал тебя. Правда. И это твоя награда.
Может, это любовь? Или как там у вас по Фрейду?
Я вернусь к тебе. Хочешь? Но только лишь после рейда.
И за час до того, как увижу родного брата.
Я забыл тебя. Верно. И это почти не скверно.
Что? Какая любовь? Неземная? Мой Бог, о чем ты?
Я похож на того, кто так ревностно сводит счеты?
И каким же ты был? Не считал… Но, возможно, первым.
11.12.09
© Copyright: Саша Бес, 2010
Свидетельство о публикации №11001118861
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Пятница, 09.04.2010, 01:55 | Сообщение # 91
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|Здравствуй, Милая
Здравствуй, Милая! Как ты там, в прохладном своем Раю?
Мне никогда не попасть туда, ведь каждому по заслугам.
Кара одних – наслаждаться в тени беззаботно-седого луга без дна и плуга.
Вера других – проводить этот век под Невой: на краю в строю.
Здравствуй, Милая! Как ты там без меня донесла свой крест?
Как твои небеса, без которых ты точно уже не можешь?
Как твое солнце, которое не оставляет следов на коже, и так похоже
На жертвенных бабочек, что провели эту ночь на бессмертном своем одре – на моем костре.
Здравствуй, Милая! Эти птицы и письма летят все одно на Юг.
И вечно теряются, либо им просто не хочется возвращаться.
Душа твоя так огромна, и в этом-то хрупком теле как может она умещаться?
(Особенно если в него проникают мои изящные пальцы, несущие счастье)
И когда все, кто не знает значения слова ЛЮБОВЬ, на нее плюют.
Здравствуй, Милая! Можно я буду скучать по твоим ледяным рукам?
Или по маленькой ямочке на подбородке - выбери что захочешь.
Смотрю в отраженье реки этой безрадостной ночью, в ее неземные очи.
Ночь темна. Тьма прекрасна. И эта река глубока…
… здравствуй, Милая!
14.01.10
© Copyright: Саша Бес, 2010
Свидетельство о публикации №11001140110
Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Пятница, 09.04.2010, 01:56 | Сообщение # 92
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|Вьюговей
Его звали по – странному холодно – Вьюговей.
Коренастый, красивый и с прищуром серых глаз.
Никогда не смеялся, не злился, не хмурил бровей .
Тьма на сердце (я знала) – от слишком большого костра зола.
Все боялись при нем называть имена детей.
Если смотрит, старались скорей опустить глаза.
Говорили, что в детстве его унесла метель.
В двадцать пять он седой, но окрепший, вернулся назад.
Как пришел – никого не любил и ни с кем не спал.
Возвращаясь с охоты, добычу делил на всех.
Он по запаху знал, где находится лисья тропа.
Он грыз кости, как зверь и с молитвой закапывал мех.
Я хотела его. Заманила его в постель.
Так как бабка при жизни учила – дурман -травой.
Сердце ныло в предчувствии. Вот на дворе метель.
И потом я услышала волчий протяжный вой.
А на утро пришла весна, и запел соловей.
На крыльце только волчьи следы и щепотка золы…
Ты не смей забывать имена моих сыновей.
Столь же горькие и целебные как полынь
11.02.10
© Copyright: Саша Бес, 2010
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Пятница, 09.04.2010, 01:58 | Сообщение # 93
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|Молитва
Он сидел на прибрежном камне
Он творил этот мир руками
И курил придорожный воздух,
Коротая за веком век
В волосах зазвенели птицы
Юный месяц пришел проститься
С тем, кто выдумал все на свете
С тем, кто выдумал этот Свет.
Смерть шепнула ему на ухо:
«Пусть земля тебе будет пухом,
Дьявол пусть тебе станет другом
Молчаливым, но верным псом»
Бог услышал ее молитву.
Бог запомнил ее молитву
И ушел, улыбаясь в небо,
Прикрывая рукой лицо.
6.03.10
© Copyright: Саша Бес, 2010
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Пятница, 09.04.2010, 01:59 | Сообщение # 94
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|Сказка о вечной любви
Однажды в лесу я услышал, как выл шакал.
Как тихо хрипел окровавленный белый конь,
А рядом чуть слышно шуршала водой река.
И кто-то из местных развел у реки огонь
Шакала убил, а огонь затушил водой.
И конь мне шепнул: «Ты проси чего хочешь – дам»
Я вспомнил, что дед чудеса называл бедой.
Поведайте, боги - Какая же тут беда?
И я попросил: «Я хочу неземной любви!
Взаимной и вечной как небо, как летний зной»
Конь стукнул копытом и молвил: «Адель явись!»
Явилась прекрасная женщина предо мной.
Влюбился в нее так, что даже дышать не мог.
В чудесную, хрупкую, легкую словно тень.
Нас лес обвенчал перед Богом и, видит Бог,
Я только лишь с ней свой удел разделить хотел.
Но только откуда я знал про игру судьбы
Конь стукнул копытом и деву мою убил:
«Теперь ты, конечно, не сможешь ее забыть
Приказ твой исполнил – Теперь ты всегда любим»
И взвыл я: «Что делать, о, мой белокрылый конь?!
Ты думаешь эту любовь я всю жизнь искал?
Я выбросил душу, и душу сожрал огонь.
Я выплюнул сердце, и сердце унес шакал»
Я топнул в сердцах, только ветер из-под копыт.
Мой взгляд потускнел, а потом насовсем угас.
Остались со мною тоска и печать судьбы
И тяжкое бремя, что раньше носил пегас.
4.04.10
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 17:32 | Сообщение # 95
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Admin
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|Зеркало из реки
Из зеркала мне улыбается младший брат.
И я оставляю то зеркало умирать.
Зачем же ты вынула зеркало из реки?
…мое отражение именем нареки.
И я бы мифическим сирином улетел
Но сука-зима предсказала иной удел
Но сука-весна заковала мои крыла
И сукой-любовью она в мою жизнь вошла
Но мне восемнадцать. Я чист. Я давал обет.
Но мне восемнадцать, а сколько сейчас тебе?
Старуха-зима тоже хочет моей любви
…мое отражение именем назови
И ты назвала. Улыбнулся мой младший брат:
«Теперь я свободен. Спасибо тебе, сестра»
А ты лишь осколки от зеркала собрала…
И плакала, плакала, плакала как могла.
11.05.10
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 17:33 | Сообщение # 96
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|Солнечное божество
Весна. Наступают душевные холода.
Я в губы целую «по дружбе» и «просто так».
А если и ты с инквизицией не в ладах:
Терпи до предела. Терпи и считай до ста.
А если и ты «без любви» и «на эту ночь»
И если потом: «Я приснюсь тебе, детка, спи»
То оба горазды мы угли в огне толочь:
Красиво писать о любви, попивая спирт
Судьба мне должна – я полсердца ей дал за шанс.
Что делать с убитыми чувствами – сам реши.
А если решишь, что не справишься - не мешай.
Руками я в клетку грудную: коснусь души.
Зубами в изысканность шеи: я пью до дна,
Ведь неба в тебе словно в солнечном божестве.
Затучена в небе одна на двоих луна.
И утро в просроченных душах разбудит свет
24.05.10
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 17:34 | Сообщение # 97
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|Монолог с Богом
Привет! Как дела? Как семья? Ну, а я…
Что ж, первый блин комом.
Но мы не знакомы с тобою, мой Бог.
Так будем знакомы.
Семья? Два кота, тараканы и я.
Да-да, я тот самый.
Ах, если не сложно, прошу, черкани
Автограф для мамы.
Но ты-то что делаешь тут, на земле?
Я умер? Печально…
Я даже не знаю, что делать теперь…
Быть может по чаю?
И поздно сказать, чтобы кто-то ценил
Вкус жизненной драмы…
И, все же, пожалуйста, ты черкани
Автограф для мамы.
31.05.10
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Понедельник, 28.06.2010, 18:40 | Сообщение # 98
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|По секрету
Июнь. Хмурый мир чудеса встречает.
И катарсис лета с небес сухих
Дождем доливал мою чашку с чаем,
Гасил сигарету, шептал стихи.
13.06.10
"Алиса, ты все свои раны зашила?" -
Я ей вдруг возьми, да и ляпни-ка.
С улыбкой пленительного Чешира
И взглядом Безумного Шляпника.
апрель`10
Сцена – есть трон для простых, словно Мир, ребят.
Сцена – погост для людей из другого круга.
В жизни театра так сложно играть себя…
Так что, давай мы с тобой сыграем друг друга.
24.05.10
Подарил Богу душу, узнав цену Злу.
Приобрел гордость льва и повадки лисы.
И когда Смерть дарила ему поцелуй,
Он засунул ей в рот свой горячий язык.
`09
мир наш построен из радужных солнцесплетений
это заметно лишь поздней весной или летом
я не особенный, я - это тень моей тени
ты - это мастер , который играет со светом
25.03.10
Я принимаю свою простоту:
Погода + мысли, а в сумме "я".
Пью тишину и сижу на мосту
В смирительных лапках безумия.
20.03.10
Приставив дуло к Его виску,
Ты сделала шаг назад:
«За то, что вы изменили мне,
Мы вместе отправимся в Ад»
Приставил дуло к Ее виску:
«Как жаль, что ваш взгляд не врет…
Я даму, как истинный джентльмен,
Всегда пропущу вперед»
18.01.10
Все как обычно:
Встану пораньше, умоюсь, надену рубашку.
А под рубашкой
Вены, которым привычнее быть нараспашку.
15.01.10
Взлететь - как дожить до утра
По ангельским меркам.
Я все это видел вчера
Откуда-то сверху.
6.01.2010
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 20:50 | Сообщение # 99
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Admin
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|Если зима вдруг приходится на июль
Если зима вдруг приходится на июль,
Если проснулся в кровати, но весь в снегу,
Губы мгновенно замерзли на слове «лю…»
Значит, солгу тебе правду. Опять солгу.
Я расскажу, что ты принц из другой страны.
Я промолчу, что страны твоей больше нет.
Той, где под солнцем и звездами все равны,
Той, по которой ты плакал сейчас во сне.
Я расскажу, что глаза у тебя в отца.
Я промолчу, что он был от рожденья слеп,
Помня его волевые черты лица,
Теплые руки, дающие теплый хлеб.
Я расскажу про родную твою сестру.
Смуглую девочку, шуструю как лиса.
Я промолчу, как тащили ее к костру.
Богу Дождя не хотелось ее спасать.
В доме натоплено. Ночь и горит камин.
Ты улыбаешься, веря моим словам.
А за окном, осыпаясь, цветет жасмин
А под окном, зеленея, растет трава.
Ты засыпаешь и видишь свои снега.
Я научу, и ты сможешь сказать «люблю»
Знаешь, как трудно бывает тебе солгать
Если зима вдруг приходится на июль?
28.06.10
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Галина Каюмова
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|bez-maski
|Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 20:55 | Сообщение # 100
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|Мы не сошли с ума
Мы не сошли с ума – мы родились весной.
Там, куда падал свет, я целовала тень.
С хохотом жег ковчег парень по кличке Ной;
«Кто говорил «потоп», если вокруг метель?!»
Полно тебе – не хнычь! Что нам с ушедших дней?
Помню, с меня тогда долго сбивали спесь.
Дева Мария тут. Хочешь, иди за ней?
Жаль, не смогу сказать: «Хочешь – останься здесь»
Жаль, я не как она - нечего предложить:
Слишком худа, смугла, волосы как смола.
Ради такой как я сложно хотеть пожить.
Дева вздыхает: «Ты ради него смогла»
Солнце слепит глаза. Больно и так светло.
Скорая, старый врач: «Доченька как спалось?»
«Просто пиздец…» А ты плачешь, Целуешь в лоб.
Я, засмущавшись, злюсь «Хватит, ну что ты, брось»
Вдребезги старый джип. Мой сероглазый Ной
Шепчет: «Ты, блин, даешь! Думал, тебе кранты»
Я, отмахнувшись: «Нет. Видела сон дурной»
Дева Мария ждет, чтобы сменить бинты.
5. 07.10
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Галина Каюмова
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