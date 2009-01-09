Саша Бес

bez-maski 1 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Автор о себе Меня зовут Julber, и мне будет приятно, если вы почитаете и мои стихи тоже.

- "Бес" - это сокращение от Бесфамильный (так как на оригинальный ник у меня не хватило фантазии)

- Ко мне лучше на "ты" Мой дневник: http://www.diary.ru/~julber-des/ "Открыла для себя этого автора совершенно случайно. Необыкновенные, пронзительные, запоминающиеся стихи. Нетривиальные образы, лёгкость слога, красота. Боже мой!!! Этому мальчику всего 24", - так когда-то я охарактеризовала свой восторг. Ничего не изменилось по поводу восторгов. Однако долго мучавшие меня сомнения наконец были развеяны) Саша - всё-таки девочка, а не мальчик. И многие строки, даже написанные от мужского лица, воспринимаются иначе. Недавно состоялась презентация первой книги Саши "Душа на ладонях". И наконец-то автор открыл(а) своё лицо) . 6329047.jpg (24.4 Kb) Прикрепления:

Галина Каюмова

bez-maski 76 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Откуда берутся принцы? Ваше высочество, как с Вами быть?

Снова фингалы, занозы, царапины…

- Няня! Я пластырь смогла раздобыть!

Чуть поискала по ящикам папиным… Все для двоих: для Него и меня

Мне – на коленку и на нос для Пуфика.

Дрался он лучше любого коня,

Хоть он и пони…

- А где Ваша туфелька?



- В схватке метнула ее во врага

Целилась в глаз, а попала… в дворецкого

Тот уронил оленячьи рога,

Те, что прислали от хана турецкого. - Ваше высочество, что за слова!

Может быть все-таки, переоденетесь?

С Вами так шумно… Болит голова.

- Пластырей много – мы с вами поделимся! Мне пластырь на руку, Вам – на парик!

Пуфу, на окорок, что б за компанию.

Няня, Вы слышали? Что там за крик?

Пуфик! За мной! Мы не так сильно ранены! - Стойте, принцесса! Постойте! Куда?!!

Вы в панталонах, а платье на вешалке!

- Няня, родная, но там же беда!

- С Нашим высочеством в топку аль вешаться… - Няня! Нам больно! А уху за что?!

Ай-ай-ай-ай! Няня, только не за уши!

Лучше за косу!

- Что это за тон?!

Вот подрастете, и выйдете замуж и… - Замуж не надо! И так не легко!

Мы с Пуфом с детства к мученьям приучены:

Все заставляют нас пить молоко,

Платье носить, вышиванием мучают… Дело принцессы – сидеть вышивать

Крестиком, гладью… Не крестиком-ноликом!

- Няня! Но я так хочу выживать

В битвах…

- Ровнее сидите за столиком! - Эх… настучали по попе ремнем…

Нам не впервой расставаться с обидами!

Вырасту принцем, а Пуфик – конем!

Пусть нам все принцы и кони завидуют! 9.01.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1901112074 0161401.jpg (103.1 Kb) Прикрепления:

Галина Каюмова

bez-maski 77 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Ведьмы умеют плакать Февраль. Фонари как всегда утопают во тьме.

А в городе снег все такой же прозрачно-синий.

Ты чувствуешь слабость, но Мир вдруг отрезал: «Не смей!

Ты разве забыла, что ведьма должна быть сильной?» Легла на ковер, потянулась, закрыла глаза.

… и так надоело во всем и всегда быть первой.

Гадала на принца, но Мир, усмехаясь, сказал:

«Ты разве забыла, что ведьма должна быть стервой?» Полночи без снов, а с рассветом почти что без сил

Открыла глаза, ненавидя людей и утро.

Ты злилась на солнце, а Мир беззаботно спросил:

«Ты разве забыла, что ведьма должна быть мудрой?» Дороги и тропы истоптаны черным котом.

А в городе дождь и промерзлая эта слякоть.

Шутила сквозь слезы, когда я напомнил о том…

«Ты разве забыла, что ведьмы умеют плакать?» 22.01.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1901223218

Галина Каюмова

bez-maski 78 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Все псы попадают в рай Смотри: это Клоун взошел на Сцену,

И тень – как его палач.

Скажи-ка нам, Клоун, в какую цену

Сегодня твой смех и плач? Но он не ответил. Состроил рожу

И маской прикрыл глаза.

И все засмеялись. И Клоун тоже.

Наполнен восторгом зал. Но кто-то из зрителей крикнул: «Скучно!

Мы тоже хотим играть!

Давайте все вместе его научим…

Изысканно умирать?! И зрители выли, кидая камни,

В припадке своем слепом

А Клоун, запутавшись, в складках ткани

Упал на бетонный пол И женщина в белом, смеясь, сказала:

«Что корчишься?! Умирай!

Все Клоуны – Псы!» Детский вздох из зала:

«Все псы попадают в рай» 16.02.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1902163760

Галина Каюмова

bez-maski 79 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Сытые мыши, давясь, препарируют свечи

Нечем дышать… да и чувствовать, вроде бы, нечем

Думаю, как бы все это с себя поскорее смыть Тысяча лет без наркоза кофейной тьмыСытые мыши, давясь, препарируют свечиНечем дышать… да и чувствовать, вроде бы, нечемДумаю, как бы все это с себя поскорее смыть Тысяча лет… но не время всему виной

Ждать полсекунды до крика, до взрыва, до свиста

Так же стремиться взлететь, как душа басиста

В звездную россыпь. Но только какой ценой? Свет преломился в расширенных тьмой глазах

Спросишь: «Такое бывает?» Отвечу: «Бывает»

Солнце не умерло, просто оно заживает

Что с этим делать ты можешь придумать сам Тысяча лет без наркоза кофейной тьмы

В тысяча первый рассвет и душою и телом

Я вспоминаю тебя невзначай, между делом,

Думая, как бы все это с себя поскорее смыть 13.05.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1905136552

Галина Каюмова

bez-maski 80 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Но, для начала, хотя бы, не падать в бездну

Падать туда пусть болезненно, но полезно

Главное, чтобы потом получилось встать Нет, я не птица, я просто пытаюсь летатьНо, для начала, хотя бы, не падать в безднуПадать туда пусть болезненно, но полезноГлавное, чтобы потом получилось встать Мы не друзья, но тебя я не брошу в беде.

Мне бы понять – что такое моя свобода:

Быть без тебя – как хлебать ледяную воду

Или с тобой, но без права тобою владеть. Жаль, я не вспомнил, как выглядит наша душа

Если я принц, то мой конь уже год на свалке

Символы власти – терновый венец и палка

Просто, боюсь, не успею пожить не спеша Нет, Я не время, но тоже стараюсь успеть

На репетицию новой бездушной мессы

Как на премьеру обычной дешевой пьесы

Петь лишь о боге не значит божественно петь Я не волшебник, и даже уже не учусь

Просто устал от избытка искусственных чувств 31.05.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1905314753

Галина Каюмова

bez-maski 81 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Между нами Залезаю на крышу – стараюсь быть к Богу ближе

Он мне снился сегодня, просил не сгорать так рано.

Я сказал ему: «То не ожоги, а просто раны.

Мне не больно светить, ты увидишь, спустись пониже» Мне не сложно дарить себя людям, я бесконечен.

Я целуюсь с дождем в подворотнях бессонных улиц.

Я быстрее ножа, только, жаль, не быстрее пули.

Ветер думал прикрыть, но ему, как известно, нечем. Я старался быть к Богу поближе, и вот он рядом:

Улыбается мне, говорит: «Это как же вышло?»

Пожимаю плечами: «Столкни-ка меня на крышу,

Мне ведь было всегда суждено умереть от яда. Пуля - дура, обидно от дуры, но продинамил.

Только что говорить, если это уже не важно?

Я хотел умереть только раз, а придется дважды.

Ну, а все, что случилось, останется между нами.» Залезаю на крышу – стараюсь быть ближе к Богу

Он мне снится все чаще и шутит: «Давай обратно»

Просыпаюсь под утро, а тело вдруг стало ватным.

И так хочется жить… Он позволил еще немного. 7. 06.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1906076160

Галина Каюмова

bez-maski 82 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Таблетки от медленной смерти Когда ты придешь, я усну на твоих коленях

Ты будешь давать мне таблетки от медленной смерти,

По горло увязнув в своей карамельной лени.

А чек за продажу души нам отправят в конверте Когда ты придешь, я с тобой поделюсь секретом

О том, что когда-нибудь я полюблю тебя тоже.

А ты, как обычно, вздохнешь, достав сигарету

Закуришь и скажешь: «Давай пообщаемся позже» А позже, ты сложишь узор на прозрачном блюде

И спросишь, стряхнув со стола незаметные крошки:

«А что происходит, когда умирают люди?»

«…когда человек умирает, рождается кошка»

6.07.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1907062250

Галина Каюмова

bez-maski 83 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Против правил Здесь, за лесом, зари не видно

Вместо солнца сгорает ладан.

Ты родился среди невинных,

Ты родился среди крылатых. Ты не мог ни убить, ни сдаться:

Руки-крылья в рассвет расправил.

Я заставил тебя остаться…

Прямо в сердце, что против правил. Я потом уходил ночами

В необъятную гладь простора,

Чтоб могуществом за плечами

Возвышались седые горы. Но сегодня худые пальцы

Ухватили меня за плечи:

«Мне приснились огни-скитальцы:

Не ходи, там густая вечность» «Под одеждой я весь в заплатах -

Доигрался в огни восхода.

Я иду убивать крылатых.

Пожелай мне большой охоты» Ночь пленяет своим обрядом

«Ты не сможешь меня покинуть» -

Ты заставил остаться рядом…

Прямо в душу, нет, прямо в спину. 7. 08.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1908070539

Галина Каюмова

bez-maski 84 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Тебе восемнадцать, погода прекрасна для мая.

Прощаться с отцом? Да он даже тебя не узнает…

Он несколько весен подряд беспробудно пьет. Вставай-ка, царевна, пора собирать тряпьеТебе восемнадцать, погода прекрасна для мая.Прощаться с отцом? Да он даже тебя не узнает…Он несколько весен подряд беспробудно пьет. Бери все, что ценно: игрушки, кота, пальто,

Цветные фломастеры, книгу, бумажного змея.

Все важное сердце подскажет, а я не сумею.

Про паспорт и деньги забудь - заберешь потом. Запомни одно: как пойдешь – не смотри назад.

Чтоб встретиться взглядом с одним яснооким эмиром.

Который, склонив пред собою три четверти мира,

Полюбит тебя за свободу в твоих глазах. Захочешь родить ему сына, родится дочь.

Пророчество как полнолуние – четко по плану.

Любовь – это то, что наносит душевные раны.

И ты, обернувшись волчицей, уходишь в ночь. Супруг твой от горя уж несколько весен пьет.

А дочь твоя словно прекрасный цветок подрастает

И я, как вожак нашей серой породистой стаи

Велю ей: «Царевна, пора собирать тряпье» 7.10.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1910077946

Галина Каюмова

bez-maski 85 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 из недочитанной книги Он начал читать когда солнце пылилось в зените.

За пару страниц до конца он оставил закладку.

Из сердца тянулись какие-то красные нити.

Сегодня срезать их казалось особенно сладким. Сегодня в душе ему было особенно душно

Святой от природы, он чувствовал – как это тошно

Царапать на пальцах узоры рябиновой тушью

И снова высовывать белые руки под дождь, но.. «Нам все его шалости выйдут когда-нибудь боком

Все наши забытые игры и новые ники» -

Так молвила странная девочка с комплексом бога

Какому-то мальчику из недочитанной книги.

23.10.09

Галина Каюмова

bez-maski 86 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Тебе было пофигу – в царский дворец аль на плаху.

Но принц снизошел и оставил тебе поцелуй.

А ты его очень тактично отправила на хуй. Ты с детства чесала за ушком Вселенскому Злу.Тебе было пофигу – в царский дворец аль на плаху.Но принц снизошел и оставил тебе поцелуй.А ты его очень тактично отправила на хуй. И, строя прискорбную мину всей царской родне,

Вином поливала любимые розы принцессы.

От «нежных» речей твоих все становились бледней:

«Ебёте мне мозг? Папа! Мама! Я против инцеста!» Ты с радостным визгом купалась в осенней листве,

Болталась на ветках безмолвного старого кедра,

Жевала с богами амброзию – солнечный свет,

А ночью сбегала на зов переменного ветра. И время, тобой опьяненное, плыло назад.

Святые спивались, и падали в обморок черти.

А ты, наигравшись по полной, закрыла глаза…

Закрыла глаза и придумала жизнь после смерти. 11.11.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1911118205

Галина Каюмова

bez-maski 87 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Верная женщина Здесь играл на варгане шаман, и шипела трава.

Звезды спали, а лес только зло посопел и смолк.

«Если хочешь спасти Ее – пей мой волшебный отвар.

Жизнь меняю на жизнь, ты ведь знаешь, о, мудрый волк?» Да, конечно, я знаю. Я пью. Боль моя горяча.

Да, конечно, я помню – Ее стережет чума.

Эта странная женщина нянчит голодных волчат,

Но я чувствую, как угасает она сама. Эта вольная женщина спит на холодных камнях

Ее косы туги, а улыбка всегда добра.

Только день и Она никогда не увидит меня.

Целый день рядом с Ней – видит Бог – я безумно рад! И, приняв человеческий облик, который мне чужд,

Вытираю ладонью морщины с Ее лица.

Утыкаюсь ей носом в живот и невольно молчу,

Только ангелы крыльями в душу всё тянутся. Забираю себе страх, что точит Ее изнутри:

И болезнь, и все то, что тревожит ее сейчас.

Мир меняется, только одно неизменно - смотри…

То как верная женщина нянчит своих волчат. 2.12.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1912027641

Галина Каюмова

bez-maski 88 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 На улице чайных домов На улице чайных домов и бумажных змеев,

Где часто драконы играют с монахами в шоги,

Где желтых людей превозносят лесные звери -

Смакуют домашние вина домашние боги. Там пахнет волшебными свитками и жасмином,

А вишня роняет свои лепестки и как будто…

Там Будда свернулся калачиком у камина

Такой невозможно – уютный и искренний Будда. Там женщины нежно смеются и носят дзори.

Места откровений зовутся Святыми местами.

А в самые красные и неземные зори

Сердца и доспехи куются из света и стали. Но ты улыбнешься: «Сердца? Да еще из света!»

Нарочно зеваешь и делаешь вид, что скучаешь.

Прислушайся к звону бубенчиков, может это

Драконы тебя приглашают на чашечку чая? 7.12.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1912078454

Галина Каюмова

bez-maski 89 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Небо своими руками Вслед за мечтой мы с тобой разошлись

По разным дорогам.

Слушали Голос: грудью ложились

На острые камни.

Нам рассказали, как сделать небо

Без помощи Бога.

Нам объяснили, как сделать небо

Своими руками. Я брал безумие первой любви

И смешивал с воском.

Делал, как сказано – тонко, с душой,

Но что-то случилось…

Серая масса была неживой,

А попросту – плоской.

Я делал небо из собственных чувств,

Но не получилось. Ты же уехал, нашел себе дом

Без крыши и комнат.

Ночью курил на скрипучем крыльце,

Где солнце дремало.

Ты отыскал вдруг тот дом, где тебя

Никто не запомнит

Просто обитель для мирной души -

Ни много, ни мало. Бог опрокинул кувшин с молоком,

И утро промокло.

Полное жизни небо в ладонях

Тихонечко билось.

Что-то в груди обреченно кольнуло,

После – умолкло.

Это не сердце… это вселенная

Остановилась. 27.12.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

Свидетельство о публикации №1912280122

Галина Каюмова

bez-maski 90 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 о любви Ночь пуста. Это норма. К чему ей казаться полной?

Небеса холодны, как и кровь, как вода в колодце.

В эту странную ночь Я хотел бы писать как Бродский

О любви. Но на деле выходит сплошное порно. Я узнал тебя. Правда. И это твоя награда.

Может, это любовь? Или как там у вас по Фрейду?

Я вернусь к тебе. Хочешь? Но только лишь после рейда.

И за час до того, как увижу родного брата. Я забыл тебя. Верно. И это почти не скверно.

Что? Какая любовь? Неземная? Мой Бог, о чем ты?

Я похож на того, кто так ревностно сводит счеты?

И каким же ты был? Не считал… Но, возможно, первым. 11.12.09 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11001118861

Галина Каюмова

bez-maski 91 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Здравствуй, Милая Здравствуй, Милая! Как ты там, в прохладном своем Раю?

Мне никогда не попасть туда, ведь каждому по заслугам.

Кара одних – наслаждаться в тени беззаботно-седого луга без дна и плуга.

Вера других – проводить этот век под Невой: на краю в строю. Здравствуй, Милая! Как ты там без меня донесла свой крест?

Как твои небеса, без которых ты точно уже не можешь?

Как твое солнце, которое не оставляет следов на коже, и так похоже

На жертвенных бабочек, что провели эту ночь на бессмертном своем одре – на моем костре. Здравствуй, Милая! Эти птицы и письма летят все одно на Юг.

И вечно теряются, либо им просто не хочется возвращаться.

Душа твоя так огромна, и в этом-то хрупком теле как может она умещаться?

(Особенно если в него проникают мои изящные пальцы, несущие счастье)

И когда все, кто не знает значения слова ЛЮБОВЬ, на нее плюют. Здравствуй, Милая! Можно я буду скучать по твоим ледяным рукам?

Или по маленькой ямочке на подбородке - выбери что захочешь.

Смотрю в отраженье реки этой безрадостной ночью, в ее неземные очи.

Ночь темна. Тьма прекрасна. И эта река глубока…

… здравствуй, Милая! 14.01.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11001140110

Галина Каюмова

bez-maski 92 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Вьюговей Его звали по – странному холодно – Вьюговей.

Коренастый, красивый и с прищуром серых глаз.

Никогда не смеялся, не злился, не хмурил бровей .

Тьма на сердце (я знала) – от слишком большого костра зола. Все боялись при нем называть имена детей.

Если смотрит, старались скорей опустить глаза.

Говорили, что в детстве его унесла метель.

В двадцать пять он седой, но окрепший, вернулся назад. Как пришел – никого не любил и ни с кем не спал.

Возвращаясь с охоты, добычу делил на всех.

Он по запаху знал, где находится лисья тропа.

Он грыз кости, как зверь и с молитвой закапывал мех. Я хотела его. Заманила его в постель.

Так как бабка при жизни учила – дурман -травой.

Сердце ныло в предчувствии. Вот на дворе метель.

И потом я услышала волчий протяжный вой. А на утро пришла весна, и запел соловей.

На крыльце только волчьи следы и щепотка золы…

Ты не смей забывать имена моих сыновей.

Столь же горькие и целебные как полынь 11.02.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11002118378

Галина Каюмова

bez-maski 93 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Молитва Он сидел на прибрежном камне

Он творил этот мир руками

И курил придорожный воздух,

Коротая за веком век В волосах зазвенели птицы

Юный месяц пришел проститься

С тем, кто выдумал все на свете

С тем, кто выдумал этот Свет. Смерть шепнула ему на ухо:

«Пусть земля тебе будет пухом,

Дьявол пусть тебе станет другом

Молчаливым, но верным псом» Бог услышал ее молитву.

Бог запомнил ее молитву

И ушел, улыбаясь в небо,

Прикрывая рукой лицо. 6.03.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11003060020

Галина Каюмова

bez-maski 94 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Сказка о вечной любви Однажды в лесу я услышал, как выл шакал.

Как тихо хрипел окровавленный белый конь,

А рядом чуть слышно шуршала водой река.

И кто-то из местных развел у реки огонь Шакала убил, а огонь затушил водой.

И конь мне шепнул: «Ты проси чего хочешь – дам»

Я вспомнил, что дед чудеса называл бедой.

Поведайте, боги - Какая же тут беда? И я попросил: «Я хочу неземной любви!

Взаимной и вечной как небо, как летний зной»

Конь стукнул копытом и молвил: «Адель явись!»

Явилась прекрасная женщина предо мной. Влюбился в нее так, что даже дышать не мог.

В чудесную, хрупкую, легкую словно тень.

Нас лес обвенчал перед Богом и, видит Бог,

Я только лишь с ней свой удел разделить хотел. Но только откуда я знал про игру судьбы

Конь стукнул копытом и деву мою убил:

«Теперь ты, конечно, не сможешь ее забыть

Приказ твой исполнил – Теперь ты всегда любим» И взвыл я: «Что делать, о, мой белокрылый конь?!

Ты думаешь эту любовь я всю жизнь искал?

Я выбросил душу, и душу сожрал огонь.

Я выплюнул сердце, и сердце унес шакал» Я топнул в сердцах, только ветер из-под копыт.

Мой взгляд потускнел, а потом насовсем угас.

Остались со мною тоска и печать судьбы

И тяжкое бремя, что раньше носил пегас.

4.04.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11004042432

Галина Каюмова

bez-maski 95 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Зеркало из реки Из зеркала мне улыбается младший брат.

И я оставляю то зеркало умирать.

Зачем же ты вынула зеркало из реки?

…мое отражение именем нареки. И я бы мифическим сирином улетел

Но сука-зима предсказала иной удел

Но сука-весна заковала мои крыла

И сукой-любовью она в мою жизнь вошла Но мне восемнадцать. Я чист. Я давал обет.

Но мне восемнадцать, а сколько сейчас тебе?

Старуха-зима тоже хочет моей любви

…мое отражение именем назови И ты назвала. Улыбнулся мой младший брат:

«Теперь я свободен. Спасибо тебе, сестра»

А ты лишь осколки от зеркала собрала…

И плакала, плакала, плакала как могла. 11.05.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11005118526

Галина Каюмова

bez-maski 96 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Солнечное божество Весна. Наступают душевные холода.

Я в губы целую «по дружбе» и «просто так».

А если и ты с инквизицией не в ладах:

Терпи до предела. Терпи и считай до ста. А если и ты «без любви» и «на эту ночь»

И если потом: «Я приснюсь тебе, детка, спи»

То оба горазды мы угли в огне толочь:

Красиво писать о любви, попивая спирт Судьба мне должна – я полсердца ей дал за шанс.

Что делать с убитыми чувствами – сам реши.

А если решишь, что не справишься - не мешай.

Руками я в клетку грудную: коснусь души. Зубами в изысканность шеи: я пью до дна,

Ведь неба в тебе словно в солнечном божестве.

Затучена в небе одна на двоих луна.

И утро в просроченных душах разбудит свет

24.05.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11005244949

Галина Каюмова

bez-maski 97 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Монолог с Богом Привет! Как дела? Как семья? Ну, а я…

Что ж, первый блин комом.

Но мы не знакомы с тобою, мой Бог.

Так будем знакомы. Семья? Два кота, тараканы и я.

Да-да, я тот самый.

Ах, если не сложно, прошу, черкани

Автограф для мамы. Но ты-то что делаешь тут, на земле?

Я умер? Печально…

Я даже не знаю, что делать теперь…

Быть может по чаю? И поздно сказать, чтобы кто-то ценил

Вкус жизненной драмы…

И, все же, пожалуйста, ты черкани

Автограф для мамы. 31.05.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11005317081

Галина Каюмова

bez-maski 98 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 По секрету Июнь. Хмурый мир чудеса встречает.

И катарсис лета с небес сухих

Дождем доливал мою чашку с чаем,

Гасил сигарету, шептал стихи. 13.06.10 "Алиса, ты все свои раны зашила?" -

Я ей вдруг возьми, да и ляпни-ка.

С улыбкой пленительного Чешира

И взглядом Безумного Шляпника.

апрель`10 Сцена – есть трон для простых, словно Мир, ребят.

Сцена – погост для людей из другого круга.

В жизни театра так сложно играть себя…

Так что, давай мы с тобой сыграем друг друга. 24.05.10 Подарил Богу душу, узнав цену Злу.

Приобрел гордость льва и повадки лисы.

И когда Смерть дарила ему поцелуй,

Он засунул ей в рот свой горячий язык.

`09 мир наш построен из радужных солнцесплетений

это заметно лишь поздней весной или летом

я не особенный, я - это тень моей тени

ты - это мастер , который играет со светом 25.03.10 Я принимаю свою простоту:

Погода + мысли, а в сумме "я".

Пью тишину и сижу на мосту

В смирительных лапках безумия. 20.03.10 Приставив дуло к Его виску,

Ты сделала шаг назад:

«За то, что вы изменили мне,

Мы вместе отправимся в Ад»

Приставил дуло к Ее виску:

«Как жаль, что ваш взгляд не врет…

Я даму, как истинный джентльмен,

Всегда пропущу вперед»

18.01.10 Все как обычно:

Встану пораньше, умоюсь, надену рубашку.

А под рубашкой

Вены, которым привычнее быть нараспашку.

15.01.10 Взлететь - как дожить до утра

По ангельским меркам.

Я все это видел вчера

Откуда-то сверху.

6.01.2010 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11006282702

Галина Каюмова

bez-maski 99 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Если зима вдруг приходится на июль Если зима вдруг приходится на июль,

Если проснулся в кровати, но весь в снегу,

Губы мгновенно замерзли на слове «лю…»

Значит, солгу тебе правду. Опять солгу. Я расскажу, что ты принц из другой страны.

Я промолчу, что страны твоей больше нет.

Той, где под солнцем и звездами все равны,

Той, по которой ты плакал сейчас во сне. Я расскажу, что глаза у тебя в отца.

Я промолчу, что он был от рожденья слеп,

Помня его волевые черты лица,

Теплые руки, дающие теплый хлеб. Я расскажу про родную твою сестру.

Смуглую девочку, шуструю как лиса.

Я промолчу, как тащили ее к костру.

Богу Дождя не хотелось ее спасать. В доме натоплено. Ночь и горит камин.

Ты улыбаешься, веря моим словам.

А за окном, осыпаясь, цветет жасмин

А под окном, зеленея, растет трава. Ты засыпаешь и видишь свои снега.

Я научу, и ты сможешь сказать «люблю»

Знаешь, как трудно бывает тебе солгать

Если зима вдруг приходится на июль? 28.06.10 © Copyright: Саша Бес, 2010

Свидетельство о публикации №11006287053

Галина Каюмова