Саша Бес

bez-maski 1 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Автор о себе Меня зовут Julber, и мне будет приятно, если вы почитаете и мои стихи тоже.

- "Бес" - это сокращение от Бесфамильный (так как на оригинальный ник у меня не хватило фантазии)

- Ко мне лучше на "ты" Мой дневник: http://www.diary.ru/~julber-des/ "Открыла для себя этого автора совершенно случайно. Необыкновенные, пронзительные, запоминающиеся стихи. Нетривиальные образы, лёгкость слога, красота. Боже мой!!! Этому мальчику всего 24", - так когда-то я охарактеризовала свой восторг. Ничего не изменилось по поводу восторгов. Однако долго мучавшие меня сомнения наконец были развеяны) Саша - всё-таки девочка, а не мальчик. И многие строки, даже написанные от мужского лица, воспринимаются иначе. Недавно состоялась презентация первой книги Саши "Душа на ладонях". И наконец-то автор открыл(а) своё лицо) . 6329047.jpg (24.4 Kb) Прикрепления:

Галина Каюмова

bez-maski 2 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Черно-белый кофе Пью черно-белый кофе утром и перед сном.

В центре твоих событий дуют мои ветра.

Надо исправить время на циферблате, но…

Стрелка – всего лишь символ верности и утрат. Мысли горят в зените, капают по щекам.

Первым покинет битву твой сероглазый принц.

И после слов: «Поверьте - Вот вам моя рука»

Будешь стрелять под сердце, где-то на «раз, два, три» Чтобы опять забыться в тине хмельного сна

В заводи откровений жадно глотаю ром.

Мы не покинем время, время поглотит нас

Как мотыльков, что нынче мечутся над костром. От твоего «Я знаю» снова бросает в дрожь,

В белом неровном свете тают мои снега.

Тихо смеешься: «Но ведь… жизнь – это тоже ложь.

Ну, так давайте просто, будем друг другу лгать» 14.08.09

Галина Каюмова

bez-maski 3 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 История про Кошку и её Человека В пыльной Москве старый дом в два витражных окошка

Он был построен в какой-то там – надцатый век.

Рядом жила ослепительно-черная Кошка

Кошка, которую очень любил Человек. Нет, не друзья. Кошка просто его замечала –.

Чуточку щурилась, будто смотрела на свет

Сердце стучало… Ах, как ее сердце мурчало!

Если, при встрече, он тихо шептал ей: «Привет» Нет, не друзья. Кошка просто ему позволяла

Гладить себя. На колени садилась сама.

В парке однажды она с Человеком гуляла

Он вдруг упал. Ну а Кошка сошла вдруг с ума. Выла соседка, сирена… Неслась неотложка.

Что же такое творилось у всех в голове?

Кошка молчала. Она не была его кошкой.

Просто так вышло, что… то был ее Человек. Кошка ждала. Не спала, не пила и не ела.

Кротко ждала, когда в окнах появится свет.

Просто сидела. И даже слегка поседела.

Он ведь вернется, и тихо шепнет ей: «Привет» В пыльной Москве старый дом в два витражных окошка

Минус семь жизней. И минус еще один век.

Он улыбнулся: «Ты правда ждала меня, Кошка?»

«Кошки не ждут…Глупый, глупый ты мой Человек»

Галина Каюмова

bez-maski 4 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Я никогда не стану старше тебя Я никогда не стану старше тебя

Я никогда не буду резать лицо

Я не приму чужой удар на себя

Не брошу снег на твое крыльцо Я никогда не стану таким как ты

Я никогда не буду ломать крестов

Я перестану жечь не свои мосты

Я перестану лгать про свою любовь Я никогда не стану навек твоим

Я никогда не буду кричать на тень

Привычно был я, есть и буду любим

И потому не важно - что носит день Я никогда не стану твоим пажом

Я никогда не буду тонуть в крови

Ты предал клятву кривым ножом

Ты стал не достоин моей любви 1.05.06

Галина Каюмова

bez-maski 5 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Самый откровенный поцелуй

Русская рулетка в сонме пыли

Ангел мой, сегодня не рискуй Дуло в рот и поцелуй навылетСамый откровенный поцелуйРусская рулетка в сонме пылиАнгел мой, сегодня не рискуй Осень накачалась героина

И листвой слегла на тротуар

Просьба подозрительно - невинна

Ангел мой, забудь про свой кошмар Через пропасть в огненную бездну

Крылья как обугленный мираж

Жизнь длинна, но так же бесполезна

Как потертый временем витраж Лето - незаконченная фраза

Зов курка, закрашенная тень

Поживи до следующего раза

Ангел мой, не твой сегодня день

02/10/06

Галина Каюмова

bez-maski 6 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Нет звука громче, чем молчание телефона. (с) Лоуис Уайз И, вновь, зарывшись с головой под одеяло,

Я, засыпая, жду ее звонка

Для счастья, мне ведь, правда, нужно очень мало

От «Я люблю» до «Извини, пока» Но в этой душной однокамерной гостиной

Где слышен только сердца перестук

Опять рецепторы сжимает паутиной

Какой-то неприкаянный паук Я часто сплю под завыванье саксофона

К груди прижав исписанный дневник,

Но слишком громкое молчанье телефона

Бьет по ушам сильней, чем звонкий вскрик 25.12.06

Галина Каюмова

bez-maski 7 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Огненный зверь-пегас вновь ускоряет бег Кладбище серых глаз - вечный нетленный снегОгненный зверь-пегас вновь ускоряет бег Падает на ладонь скошенная полынь

Мой белокрылый конь, сердце мое, остынь. Солнце глядит с небес, лижет бессмертный край

Мой сероглазый бес, Мы потеряли рай Знай, я на все готов – хоть на костер, хоть в плен

Мой непонятный Бог, Огненный мой сюзерен. 6.06.06

Галина Каюмова

bez-maski 8 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Никогда не думал, что это будет его последняя фраза…” (с)

Жизненное… “Он улыбнулся и сказал: «Удачи, вам, ребята» и вышел из автобуса.Никогда не думал, что это будет его последняя фраза…” (с)Жизненное… Он танцевал с душой и от души

На фото был грустнее, чем обычно

В болоте глаз темнели камыши,

Покачиваясь мерно и привычно И каждый день он жил в последний раз

И каждый вечер он сгорал от горя

А после в самый ранний звездный час

Он выходил из раненного моря Граненых судеб каменный стакан

Он выпивал как водку без закуски

И мертвенно - холодный истукан

Испытывал его на каждом спуске Он рисовал за пачку сигарет

Он говорил о нас, но вдруг запнулся

Он, уходя, оставил свой портрет

Ушел. И почему-то, не вернулся 13. 09.06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 9 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

А сердце пробило четырнадцать раз и умолкло

И как ему биться, так жаль, но не мне решать

Ведь даже нельзя, обездвижив, поставить защелку Увидел тебя и забыл, как надо дышатьА сердце пробило четырнадцать раз и умолклоИ как ему биться, так жаль, но не мне решатьВедь даже нельзя, обездвижив, поставить защелку Увидев тебя, забыл, что умел говорить

Болезненный жар восхищенно исследовал шею

И ночь предрекла весь этот экстаз повторить

И явь становилась прозрачней, а щеки бледнее Коснувшись тебя, я понял, что раньше не жил

Ведь как это жить, не касаясь изящных ладоней?

А дождь из листвы мои мысли взял и вскружил

И чувства метались на привязи стаей вороней Увидев тебя, я понял, что значит любить

Один поцелуй опрокинет небесные дали

Жаль, имя твое придется однажды забыть

Но я не забуду, как мы с тобой вместе летали 26.09.06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 10 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Ты сказал мне на это: «Смотри, как прекрасен закат»

Я смеюсь от души над тобою, держась за живот.

Ты так странно увидел тот мир, что уносит фрегат Солнце кровью из носа заляпало весь небосводТы сказал мне на это: «Смотри, как прекрасен закат»Я смеюсь от души над тобою, держась за живот.Ты так странно увидел тот мир, что уносит фрегат Ты теряешь часы на смирение, я – на пожить.

О войне вспоминаешь стихами, а я – матерясь.

Мы смертельно не ранены, нас даже можно зашить.

Как тебе объяснить… наша кровь – это, в общем-то, грязь. Нынче жарко. Поют соловьи. Очень хочется пить.

Я подумал - насколько же разным бывает восход.

Менестрели рождаются, чтобы играть и любить.

Это в сказках. А так, мы рождаемся, чтобы… в расход. 10. 07.08 © Copyright: Саша Бес, 2008

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Галина Каюмова

bez-maski 11 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Я привык посылать ее на… непечатные строки

Я умею прощать в относительно сжатые сроки

И стихи сочиняю тому, кем уже не живу. Я, вдыхая весну, выдыхаю болезненный звукЯ привык посылать ее на… непечатные строкиЯ умею прощать в относительно сжатые срокиИ стихи сочиняю тому, кем уже не живу. Закадычный мой враг, что мне делать с тобою сейчас?

Или, все же, оставить как было, и так, как не будет

Ты не выбьешься в ангелы, я же, не выберусь в люди

И поэтому мы так расчетливо рубим сплеча Волонтеры дорог… слишком мало, что б просто уйти.

В то же время, нам сказочно - больно здесь просто остаться

Я теперь слишком горд для того, чтобы с кем-то считаться

Ты сумел бы меня удержать, но не смог взаперти. Я, вдыхая весну, выдыхаю болезненный звук

Я привык посылать ее на… непечатные строки

Я все так же прощаю в обыденно - сжатые сроки,

А стихи сочиняю тому, кем пока не живу. © Copyright: Саша Бес, 2008

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Галина Каюмова

bez-maski 12 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Ласкали губами продрогшие серые тучи

Танцуя как пламя, мы знали, что Боги прекрасны

Играя как ветер, мы знали, что боги могучи Мы жили на крыше, не зная, что это опасноЛаскали губами продрогшие серые тучиТанцуя как пламя, мы знали, что Боги прекрасныИграя как ветер, мы знали, что боги могучи Мы падали ниц, мы молили цветы распускаться

Мы ждали грозы, целовали иссохшую землю

Как бабочки пили нектар из священных акаций

И верили все как один, что природа не дремлет Мы знали о рае не меньше, чем дождь о печали

Мы плавили солнце, ковали цветные металлы

Бежали за ветром, без ветра мы дико скучали

Теряли за вечностью день, за кварталом кварталы Мы брали от жизни по полной, и чуточку больше

Летали под небом, срывали примерзшие звезды

Хотелось остаться на этой земле чуть подольше

Но люди пришли и из камня построили гнезда 11.07.06

Галина Каюмова

bez-maski 13 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Ты был одним из них, мой бессмертный брат

Навьи слетались на проклятый Одином юг

Нам поручили взять всю горечь утрат Птица мне пела о воинах, погибших в боюТы был одним из них, мой бессмертный братНавьи слетались на проклятый Одином югНам поручили взять всю горечь утрат Звери со мной говорили о мире теней

Им ли не слышать песнь погибших в огне

Братские узы в беде становились прочней

С помощью них мы знали о той резне Я обернулась сычом, чтоб лететь за тобой

Я не была колдуньей, но, я смогла

Корень крапивы, пустырник, полынь, зверобой

Свитки не лгут - Любовь дарует крыла Мне оставалось смотреть, как зарделся закат

Словно познавший вспышку первой любви

Это все для тебя, мой бессмертный брат

Я отойду к богам, только ты живи 4.11.06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 14 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Касаться бы только тебя напряженными пальцами

А время застыло на черных старинных часах

Ведь мы тогда были с тобою простыми скитальцами Рассвет раскололся о гребень в твоих волосахКасаться бы только тебя напряженными пальцамиА время застыло на черных старинных часахВедь мы тогда были с тобою простыми скитальцами И нам тогда было шестнадцать… плюс – минус года

Ведь пара веков не имеет большого значения

Мы видели как, возрождаясь, цвели города

Как духи рвались из глубин своего заточения О гребень в твоих волосах раскололся рассвет

И нам с тобой так же шестнадцать плюс-минус столетия

Но мира, который мы создали, жаль, уже нет

Он умер, когда мы достигли семнадцатилетия 13.11.06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 15 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Вышивала, как по памяти, небыль

Обронила деревянные пяльцы,

Заглядевшись на кудрявое небо От иголок ли узоры на пальцахВышивала, как по памяти, небыльОбронила деревянные пяльцы,Заглядевшись на кудрявое небо Вспоминала не любимого мужа,

А того, кто в сердце бережно носит

Не последнюю февральскую стужу,

А любовь, что о взаимности просит Стонет ветер над избой, завывает

Ты все смотришь из окна, из оконца

Не бывает здесь чудес, не бывает

Но для каждого свое светит солнце Сын растет, но он похож не на мужа

На того, кто в сердце бережно носит

Не последнюю февральскую стужу,

А любовь, что о взаимности просит 19.04.07 © Copyright: Саша Бес, 2007

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Галина Каюмова

bez-maski 16 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

И тучи вязало крылатыми спицами.

Все птицы мечтали, что станут людьми,

А люди мечтали, что вырастут птицами. В тот век, когда небо хлестало плетьмиИ тучи вязало крылатыми спицами.Все птицы мечтали, что станут людьми,А люди мечтали, что вырастут птицами. Но в день, когда небо осело на лед,

И камни на сердце небесном растаяли.

Все люди вдруг кинулись в первый полет

И ночь бороздили пернатыми стаями. Но утром они вдруг попадали вниз

Такими бескрылыми, странными, голыми

Корили себя за проклятый каприз

И бились о камни, хватались за головы А небо звало всех крылатых детьми

Их судьбы вязало огромными спицами.

- Поэтому птицы не стали людьми?

- Нет-нет, это люди не выросли птицами. 19.03.08 © Copyright: Саша Бес, 2008

Свидетельство о публикации №1803193945

Галина Каюмова

bez-maski 17 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Время охоты Время охоты: нам

Надо с тобой бежать.

Скинув оковы сна,

Вечность в ладонь зажать.

Ставишь, что есть, на кон…

Выстрел и… что ж, пора.

Нам убивать легко,

Лишь бы не умирать. В серо-седой степи

Волосы как пожар.

Кто бы помог разбить

Чертов стеклянный шар.

В скуке проводит дни

Ведьмы крылатой кот

Он ведь уже сменил

Душу на молоко Прячу под капюшон

Исповедь черных глаз.

Знаешь, ведь я нашел

Путь, что открыт для нас.

Ставишь на кон, что есть,

Плечи укутав в шаль.

Нам умирать легко,

Только… немного жаль. 22.03.09 © Copyright: Саша Бес, 2009

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Галина Каюмова

bez-maski 18 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Из кармана – на землю.

Огненный ветер остыл, а безумный шаман

Воет песню о древних. Сердце прошло между крыл и упало в карман,Из кармана – на землю.Огненный ветер остыл, а безумный шаманВоет песню о древних. Жалкий пронзительный крик исказил унисон

Безобразным фальцетом.

Чувства проснулись на миг и сорвались на стон,

Извлеченный пинцетом. Поступью легкой шакал подошел как король

К обездвиженной стае.

Он ведь еще не узнал – какова эта роль,

Но однажды узнает. В озеро молча войду, неспеша окунусь,

Изувеченный бредом.

Жизненный путь не пройду, я с утра не проснусь,

Я умру этим летом. 13.07.06 © Copyright: Саша Бес, 2006

Свидетельство о публикации №1611230475

Галина Каюмова

bez-maski 19 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Слезы больно пронзают лужи

Я лишь молча куда-то бегу

От по-летнему жалкой стужи Небо плачет, а я не могуСлезы больно пронзают лужиЯ лишь молча куда-то бегуОт по-летнему жалкой стужи Время лечит, а я не могу

Так хотелось бы все сначала

Я лишь молча куда-то бегу

Забывая, что ты кричала Боль уходит, а я не могу

На асфальте рисую лето

Я лишь молча куда-то бегу

Чтобы просто остаться где-то Я все так же куда-то бегу

Дождь все так же пронзает лужи

Небо плачет, а я не могу

Я такой никому не нужен 7.08.06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 20 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Химера Ты метил сердцами любимых свои рапиры.

Ты топал ногами и бил головой о стены

Как Гитлер, который был тайно влюблен в Шекспира.

В Шекспира, который всю жизнь презирал систему. За восемь минут до расстрела у старой башни:

Последние восемь минут долгожданной славы.

Коль завтрашний день не наступит – живи вчерашним,

Где юный Шекспир не дробит эту жизнь на главы. Где Гитлер растет безразличным к своей Химере

И там, где минуты для них ничего не значат.

Где Бог, все же, любит нас, пусть и не в равной мере.

Ах, если бы мир хоть чуть-чуть написать иначе… Ах, если б… но время пришло подводить итоги

Простуженным кашлем в унылую старую осень.

А там, за пределом, туман и его чертоги.

Но время пришло. Дежавю: без минуты восемь. 19.08.08 © Copyright: Саша Бес, 2008

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Галина Каюмова

bez-maski 21 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Хотелось нажать на «Back» и вернуться в начало

Но пульт управления жизнью забился крошками

И жизнь курила в сторонке и просто молчала Сквозняк наполнил квартиру мышами и кошкамиХотелось нажать на «Back» и вернуться в началоНо пульт управления жизнью забился крошкамиИ жизнь курила в сторонке и просто молчала Провайдер мельканием дней пестрил о несбыточном

Вернуть однажды утром блаженное прошлое

Туда где прежний мир был счастливо-открыточным

Не в этот где все вокруг циничное, пошлое Но пульт управления жизнью забился крошками

Истертая кнопка «Back» не вернет на начало

Сквозняк наполнил квартиру мышами и кошками

А жизнь курила в сторонке и просто молчала 08/10/06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 22 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Босиком по мостовой Босиком по мостовой отмеряешь шаг, другой,

И горит над головой небо,

Но не веришь ты ему, только зову одному

И шагаешь ты во Тьму слепо. Ты идешь не видя лиц, в сумерки, что без границ

Выпуская мертвых птиц в воздух.

И душа твоя черна, за спиною два крыла,

Даже смерть не помогла – поздно. Скрипка Дьявола в руке, кровь на белом лепестке,

Стонет ветер вдалеке страшно.

И тебе "за упокой" воют волки над рекой,

Скалы строятся стеной в башни. Алый блеск в твоих глазах, серый пепел в волосах,

Кровь застыла на губах коркой

И закат остатком дня, Свет души своей храня,

Улетает от тебя птицей зоркой. Босиком по мостовой, только пыль над головой

Но часы уже пробьют скоро

Пули свист и ты убит, только неба гладь кипит

И в висках твоих стучит город. 4/01/06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 23 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0 Город Я ненавидел этот город потому,

Что был убит холодными домами,

И черный ветер, сквозь ночную мглу

Душил меня седыми проводами. Но город спал в бездонной пустоте

Такой холодный каменный и душный,

Дым рисовал нам лица, но не те,

А ночь была неискренне - послушной. Я ненавидел каждый божий день,

Что проводил на улицах безликих

И только неба узкая плетень

Рождала чуткие прозрачные молитвы. Я умирал под тяжестью столбов

Что рвАлись ввысь с самой луной играя

И только желтые глаза домов,

Мне измеряли путь от ада к раю. 15/01/06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова

bez-maski 24 Admin Группа: Администраторы Сообщений: 1274 + ± Репутация: 0 ± Замечания: Статус: Offline Награды: 0

Но исповедан путь для каждого из нас

Лишь на луну беспомощно глядим мы

Бессмертье принимая как аванс Пути Господни неисповедимыНо исповедан путь для каждого из насЛишь на луну беспомощно глядим мыБессмертье принимая как аванс Мы слишком слепы в наших начинаньях

Пожар в сердцах закован в холод глаз

Мы просто милые жестокие созданья

Мы дети, что исполнили приказ И небо вспыхнет, догорая алым

И кровью ляжет на распятие клинка

А ночь иссиня-черным одеялом

Укроет нас от острых стрел врага И нож кроваво-клятвенным сияньем

Подарит стертый временем покой

И смерть покорно примет подаянье

Иссушенной костлявою рукой 22/01/06 © Copyright: Саша Бес, 2006

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Галина Каюмова